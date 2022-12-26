Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği.

Hayata geçmesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin ayrıntıları bugün Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT ile ilgili soruları TRT Haber ekranında yanıtladı.

????EYT düzenlemesi ne aşamada?



????Düzenlemede yaş sınırı olacak mı?



????Kimler EYT kapsamında olacak?



Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesine dair merak edilenleri @trthaber’de yanıtlıyor. https://t.co/xtHEARqQnX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2022

Yaş şartı gelecek mi?

Yaş şartı olmaması halinde en erken emeklilik yaşının 43 olacağını belirten Karakaş, "Vatandaş işe girdiği zaman hakkı olanı istiyor. O zaman emekli sandığı, 25 yılı doldurana emeklilik hakkı veriyordu. Bizim emeklilik sistemimizle çok oynandı. Geçmiş yıllarda 38 yaşında bile emeklilik mümkün olabiliyordu. Yaş olayına gelecek olursak, EYT ile ilgili bir paket hazırlandı. Yaş aralıklarının maliyetleri ve yaş şartı olmaksızın EYT düzenlemesinin maliyeti hesaplandı. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek" dedi.