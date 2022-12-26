Bölük, piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan arz talebine bağlı olarak fiyatın yükseldiğini söyledi.

Bugün serbest piyasada ürün alım satımının 58 liradan gerçekleştiğini belirten Bölük, gelecek haftalar için fındıkla ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Bölük, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme sürecinin 31 Aralık'ta sona erdiğini kaydederek, "ÇKS, fındık üreticileri için büyük önem taşıyor. Kaydını yenilemeyen üreticilerimiz devlet desteklerinden yararlanamamakta. Yine TMO'ya fındık tesliminde de ÇKS şartı aranmaktadır. Bu nedenle çiftçilerimiz mutlaka kayıtlarını yenilemeliler." dedi.