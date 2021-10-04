Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı

TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.