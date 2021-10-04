Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı… TÜİK 2021 Eylül enflasyon oranı...
TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. 2021 TÜİK eylül ayı enflasyon oranı…
Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı
TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.
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