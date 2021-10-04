Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Öğrenciler havacılık eğitimlerini tamamladı
YÖK ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen havacılık eğitimleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamlandı.
Özel havacılık şirketlerinin artması, hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını beraberinde getiriyor.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, "Tanınan Okul" sertifikasına sahip üniversitelerdeki eğitimlerle mezunlar birçok ayrıcalık elde ediyor.
Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen havacılık eğitimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Öğrenciler, Hava Aracı Teknik SHY 147 ve SHY 66 TASK Uygulama Eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Pilot Melike Kuvvet Uçak Hangarında gerçekleşen eğitimler sonrası öğrenciler, meslekte lisanslı uzman olmak için önemli bir adım atmış oldu.
Etiketler: YÖK Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 11:40
- 11:39
- 11:37
- 11:21
- 11:31
Sıradaki Haber
2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 asgari geçim indirimi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz