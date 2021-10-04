Özel havacılık şirketlerinin artması, hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, "Tanınan Okul" sertifikasına sahip üniversitelerdeki eğitimlerle mezunlar birçok ayrıcalık elde ediyor.

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen havacılık eğitimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Öğrenciler, Hava Aracı Teknik SHY 147 ve SHY 66 TASK Uygulama Eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Pilot Melike Kuvvet Uçak Hangarında gerçekleşen eğitimler sonrası öğrenciler, meslekte lisanslı uzman olmak için önemli bir adım atmış oldu.