En üste kuyruk yağı geçirilen şişlerde, kekikle beslenen kuzuların eti ile bölgeye has yerli patlıcan, patates, biber, sarımsak ve domatesle özel fırınlarda yaklaşık yarım saatte pişirilen Tokat kebabı, 2015 yılında coğrafi işarete de sahip oldu.

Kenti ziyaret edenlerin tatmadan ayrılmadığı Tokat kebabının geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor.

Tokat kebabının lezzetinin en önemli sırrı ise tarlada yetişen yöreye has sebzelerin mevsiminde tüketilmesi.

Tokat kebabı için güzergah değiştiriyorlar

Kebap ustası Mücahit Yılmaz, AA muhabirine, 27 yıldır lokantacılık yaptığını söyledi.

Tokat kebabının kentin yemek kültürünün olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, "Lezzetli ve meşhur olduğu için Türkiye'nin her yanında duyulmuş kebaptır. O yüzden insanlar yaz aylarında civar illere geçerken dahi kebabı tatmak için güzergahlarını değiştirerek Tokat'a geliyor. Dışarıdan ciddi anlamda turist alıyoruz kebap sayesinde." dedi.

Et ile sebzenin izdivacı

Tokat kebabına Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu coğrafi işaret alındığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kebapta tüm mahsulleri Tokat'ın ürünlerinden kullanıyoruz. İnsanlar, restoran kültürü olmadan önce misafir davet ettiklerinde evlerinde yaparlarmış. Restorana kalan mirastır Tokat kebabı. Biz buna 'et ile sebzenin izdivacı' diyoruz. Bu kebabı yemeyen, 'Ben kebap yedim.' demesin. Ben bu işletmeye gelip, 'Hayatımda ağzıma patlıcan değdirmedim.' diyen insanların patlıcana aşık olup gittiğini gördüm."

Tokat kebabının yapılışı

Parçalar halinde kesilen taze kuzu etlerinin terbiye edildikten sonra kuyruk yağı, domates, biber, patlıcan, patates ve sarımsakla bir şişte buluşmasıyla yapılan Tokat kebabı, ocağın ortasındaki yatay demire şişle asılarak fırının iki tarafındaki odun ateşinde pişiriliyor.

Yaklaşık yarım saat süren pişme sürecinin sonunda tepsinin ortasına domates ve diğer sebzeler diziliyor. Etlerin sebzeyle sunulduğu Tokat kebabı, fırının altından toplanan sebze aromalı yağın üzerine gezdirilmesinin ardından servis ediliyor.