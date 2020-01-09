Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplanan kitaplardan bir kısmı Aydın, Şırnak, Şanlıurfa ve Yalova'daki ihtiyaç sahibi okullara gönderildi.

Kitapların çoğunluğunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ihtiyaç sahibi okullara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, proje boyunca kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların evlerine kadar giderek kitapları teslim aldı. Eskişehirlilerin kampanyaya ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, proje kapsamında 49 okul ile iletişime geçilerek kitapların teslim edildiğini duyurdu.

Öte yandan, kampanyanın devam ettiğini ve vatandaşların bağışlamak istediği kitapları ekiplerin evlere kadar gelip alabileceğini aktaran yetkililer, tüm Eskişehir halkını kampanyaya katılmaya davet etti.

Kaynak: AA