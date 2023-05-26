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Güncel
AA 26.05.2023 09:56

Eskişehirli taksici aracında unutulan 2 bin avro ve 1500 liranın sahibini arıyor

Eskişehir'de taksicilik yapan Ali Yüce, bir hafta önce aracında bularak polise teslim ettiği 2 bin avro ile 1500 liranın sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Eskişehirli taksici aracında unutulan 2 bin avro ve 1500 liranın sahibini arıyor

Emekli polis memuru 57 yaşındaki Yüce, 19 Mayıs'ta öğleye doğru Odunpazarı ilçesi Şair Fuzuli Caddesi'nin Adalar mevkisi girişinde taksisine 40'lı yaşlarda erkek müşteri aldı.

Müşterisini Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın önüne bırakan Yüce, çalıştığı taksi durağına döndüğünde ön yolcu koltuğunun sağ tarafında desteler halinde 2 bin avro ile 1500 lira olduğunu fark etti.

Yüce, müşterisini bıraktığı yere dönerek apartman sakinlerine bu kişiyi sordu ancak herhangi bir sonuç alamadı.

Apartmanın kapısına olayı anlatan ve kendi numarasının da bulunduğu bir not bırakan Yüce, durak çalışanlarına bilgi vermesinin ardından paraları Odunpazarı Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Ali Yüce, emekli olduğu 2018'den bu yana taksicilik yaparak geçimini sağladığını söyledi.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Yüce, şöyle konuştu:

"Arabayı durağa çektikten sonra cuma namazına gittim. Döndüğümde paspasları silerken kapı ile ön yolcu koltuğunun arasına düşmüş paraları gördüm ve bir anda heyecanlandım. Müşteriyi bıraktığım apartmandakilere sorduysam da bir sonuç alamadım. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Hemen kahyamıza, aracımda para bulduğumu söyledim. 'Paranın sahibi çıkarsa beni arayın' dedim. Ses çıkmayınca emniyeti aradım. Onlar da 'Bize getir' deyince parayı Odunpazarı Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim"

Yüce, paraların sahibini bulabilmek için bir haftadır Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası ve meslektaşlarıyla temas halinde olduğunu dile getirdi.

 "Sahibinin ortaya çıkmasını istiyorum"

Böyle bir durumda herkesin kendisi gibi davranacağını düşündüğünü anlatan Yüce, "Sahibinin ortaya çıkmasını istiyorum. Belki parasını arıyordur, belki de hayırlı bir iş için kullanacaktı. Bu paranın sahibine ulaşmasını istiyorum" dedi.

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