Aydın'da terör propagandası yapan 14 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.



15-25 Mayıs tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak suçlarından 12, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1, DHKP-C silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.