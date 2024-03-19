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Güncel
AA 19.03.2024 14:31

Eskişehirli baba cinayete kurban giden kızının yarım kalan hayallerini resmetti

Eskişehir'de öldürülen 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, kızının ölümüne ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla yaptığı resimlerle sergi açtı.

Eskişehirli baba cinayete kurban giden kızının yarım kalan hayallerini resmetti
[Fotograf: AA]

Erkek arkadaşı tarafından 1 yıl önce tabancayla öldürülen Ayşenur Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kuaför olmayı hayal eden Ayşegül Çolakoğlu, ustalık belgesini almaya hak kazandığı gün yaşamını yitirdi.

Kızını onun hayallerinden yola çıkarak resmeden babanın "Ayşegül" isimli sergisi, Haller Gençlik Merkezi'nde sergileniyor.

Eskişehirli baba cinayete kurban giden kızının yarım kalan hayallerini resmetti

Yürütülen atölye çalışmalarında kursiyerleriyle birlikte kızının hayalini gerçekleştirdiği anları resmeden çizen baba Mesut Çolakoğlu, evladını anmak ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek için resim sergisi açtı. Toplam 35 parça eser bulunan sergide baba ve 24 kursiyerin Ayşenur Çolakoğlu anısına yaptığı resimler yer alıyor.

Kızının yarım kalan kuaför olma hayalini yaptığı resimler aracılığıyla gerçekleştiren Çolakoğlu şöyle konuştu:

"Kızım yaşasaydı hayalleri nelerdi, ne yapmak isterdi, bunu yansıtmaya çalıştık.Başta Psikolog-Danışman Gerçek Hanım bize yol gösterdi. Hocamız Fatma Hanım destekledi bizi. Kursiyerlerle birlikte karma resim yaptık. Kızım 21 yaşında, hayatının baharındaydı. Hayalleri vardı. Kuaförlük Ustalık Belgesi'ni aldığı gün erkek arkadaşı tarafından katledildi. Kızıma dükkan açmayı hayal ediyordum ancak hayallerini gerçekleştiremedi. Bir baba için çok acı, çok üzgünüm. Her an biz de onunla birlikte ölüyoruz."

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