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Güncel
AA 19.03.2024 14:31

Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar için "Hacivat-Karagöz" oynatıldı

Kahramanmaraş'ta ramazan etkinlikleri kapsamında, depremzede çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar için "Hacivat-Karagöz" oynatıldı

Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında, Hacivat Karagöz Kukla Gösterisi, Necip Fazıl konteyner kentte çocuklarla buluştu.

Gölge oyunu sanatçısı Hüseyin Yozgatlı tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

Afetten etkilenen çocukların yüzünü "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla güldürmeye çalışan Yozgatlı, kukla oyunları hakkında bilgi verdi.

Gölge oyununu izleyen Nilsu Paksoy, Karagöz-Hacivat'ı çok sevdiğini belirterek gölge oyununu büyük bir heyecanla takip ettiğini söyledi.

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