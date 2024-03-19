Yozgat’ta 12 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-18 Mart’ta aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında ''Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü.’yü Boğazlıyan ilçesinde, hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı ve hırsızlık suçundan 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K.’yı ise Yozgat merkezde yakaladı.

Yakalanan 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.