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Güncel
AA 03.07.2024 17:15

Eskişehir'in temsili 'Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmasıyla başladı.

Eskişehir'in temsili 'Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı
[Fotograf: AA]

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festival kapsamında Nasreddin Hoca Bağbaşı Göleti'nde program düzenlendi. Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci göle maya çaldı.

Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, programda yaptığı konuşmada, festivalin hayırlı olması temennisinde bulunarak tüm ülkelere barış getirmesini diledi.

Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci,"Göl maya tutar mı hiç?" sorusuna "Ya tutarsa" yanıtını verdi.

Eskişehir'in temsili 'Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı

"Savaşsız bir dünya olması temennisiyle"

Nasreddin Hoca sevgisini gönüllerinde tuttuklarını kaydeden Özgeneci, "Göle maya çalarken her sene bir niyetimiz oluyor. Bu sene de inşallah çocuklarımıza içinde barış, sağlık ve huzur olan iyi bir dünya bırakma niyetiyle gölümüze mayamızı çalıyoruz" dedi.

Etkinlik dua edilmesinin ardından düzenlenen yoğurt içinde altın bulma yarışmasıyla devam etti. Kıyasıya mücadele eden öğrenciler yoğurt içinde buldukları gram altınların sahibi oldu.

`Göle Maya Çalma` ve yoğurt yeme yarışmasının ardından eski adı `Hortu` olan Nasreddin Hoca Mahallesi'nde bulunan Nasreddin Hoca'nın evi ziyaret edildi. Temsili Nasreddin Hoca, ziyaretçilere evini gezdirdi.

Eskişehir'in temsili 'Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı

Ukrayna, Kosova, Bulgaristan, Meksika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dans ekiplerinin etkinlik alanında dans gösterilerini gerçekleştirmesiyle birlikte açılış etkinlikleri sona erdi.

Festival kapsamında ilçede 5 Temmuz Cuma günü şarkıcı Tuğçe Kandemir, 6 Temmuz Cumartesi günü Oğuzhan Koç ve 7 Temmuz Pazar günü ise Haluk Levent sahneye çıkacak. Etkinlikler kapsamında birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar, yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilecek.

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