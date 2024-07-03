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Güncel
AA 03.07.2024 17:03

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

O.K. yönetimindeki  kamyonet ile L.A. idaresindeki otomobil, Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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