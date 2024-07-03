Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

O.K. yönetimindeki kamyonet ile L.A. idaresindeki otomobil, Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.