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Güncel
İHA 03.07.2024 17:01

Trabzon'da kelebek hastası Ayşenur için 120 metrelik yol asfaltlandı

Trabzon'da kelebek hastası olan ve toza maruz kalmaması gereken Ayşenur için 120 metrelik yola asfalt döküldü.

Trabzon'da kelebek hastası Ayşenur için 120 metrelik yol asfaltlandı
[Fotograf: İHA]

Trabzon'un Akoluk mahallesinde yaşayan ve kelebek hastası olan Ayşenur Aşkım Seymen, evlerinin önünden geçen beton yoldan kalkan tozlar nedeniyle olumsuz etkileniyordu.

Ayşenur’un babası Adem Seymen, beton yolun asfalt ile kaplanması için talepte bulundu.

Ekipler, 120 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki beton yolu asfalt ile kapladı.

Trabzon'da kelebek hastası Ayşenur için 120 metrelik yol asfaltlandı

Vücudunu koruyan bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı doku ve organlara saldıran antikorlar ürettiği romatizmal kelebek hastalığına sahip olan Ayşenur, evlerinin önündeki yolun asfaltlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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