Vilayet Meydanı'ndaki program, Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Seyrüsefer Binbaşı Emren Savcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in konuşmalarının ardından program sona erdi.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, daire müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

Protokol üyeleri, törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret etti.