Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ve "Riskli Bina Tespit Analizi" sonucunda düzenlenen raporla mevcut haliyle kullanıma elverişli olmadığı belirlenen pazar yeri, Büyükşehir Belediyesince 10 Mayıs'ta boşaltılarak yıkımına başlandı.

Bu nedenle çarşamba ve cumartesi günleri İmar Sokak'ta tezgah açan esnaf, mevcut yerinde yapılması planlanan modern pazar alanının bir an önce bitirilmesini talep etti.

"Kimse mağdur olmasın"

Esnaf Ramazan Karatay, yaptığı açıklamada, balıkçı esnafı olarak Büyükşehir Belediyesine gittiklerini belirterek, "Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek de belediye yetkilileriyle görüştü. Ekmek davası için biz de görüştük. Yetkililer, 12 ile 15 ay arasında yeni pazar yerinin yapılacağını taahhüt etti. Biz cefa çekmeye hazırız. Yeter ki ileride sefasını sürelim." ifadelerini kullandı.

Şükriye Kubaş ise kapalı pazar yeri kapanınca sokakta tezgah açtıklarını anlattı.

Şimdilik bu şekilde idare ettiklerini dile getiren Kubaş, "Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e sesleniyorum. Orayı çabuk yapsın. Yaz mevsiminde sokakta tezgah açmak güzel de kış aylarında zor." dedi.

Kurtuluş'taki pazar yerinde 20 yıldır esnaflık yapan Ümit Kubaş da şunları kaydetti:

"Kimse mağdur olmasın. Daha nezih, temiz ve düzgün bir pazar yerimiz olacak ama ne zaman olacak bilmiyoruz. En kısa zamanda yeni kapalı pazar yerine geçmek istiyoruz. Şimdi tezgah açtığımız sokakta insanlar aracını evinin önüne koyamıyor. Onlar da şikayetçi. Herkes haklı."

Hakan Aras da 22 yıldır Kurtuluş'ta vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Esnafın mağduriyet yaşadığını söyleyen Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılması gerekiyordu. Çünkü eski pazar yeri ele alınmayacak gibiydi. Düzeni yoktu. Büyükşehir Belediyesi yeni kapalı pazar yerini bir an evvel yapsa güzel olur. Çünkü kış ayında yağmur ve çamurda sıkıntı olacak. Bize mevcut yerin yeniden pazar yeri olacağını ve hakkımızın verileceğini söylediler. Yeni yerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz."