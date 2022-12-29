Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yaralı bulunan kara akbaba tedavi edildi
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de yorgun ve yaralı halde bulunan kara akbaba rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.
Hayvanat Bahçesinin görevlileri, çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yaban hayvanlarını da tedavi ediyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince doğada yorgun ve yaralı bulunan yırtıcı kuş, Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı ekiplerince rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba, Sarıcakaya bölgesinde doğaya bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir
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