Hayvanat Bahçesinin görevlileri, çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yaban hayvanlarını da tedavi ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince doğada yorgun ve yaralı bulunan yırtıcı kuş, Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı ekiplerince rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba, Sarıcakaya bölgesinde doğaya bırakıldı.