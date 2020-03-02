Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerden 7'si serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 9 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 6,54 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 6 tablet, hassas terazi, öğütücü aparat, ruhsatsız tüfek ile 11 kartuş ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak"tan haklarında işlem yapılan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Sıradaki Haber
Gram altın 320 lira seviyelerinde işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz