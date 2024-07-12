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Güncel
AA 12.07.2024 10:01

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 16 sürücüye ceza

Eskişehir'de polis tarafından "abart egzoz" ve diğer ihlalleri denetleyerek 16 sürücüye ceza kesti.

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 16 sürücüye ceza
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Eskişehir'in farklı noktalarında gerçekleştirilen "abart egzoz" uygulamasında 96 araç kontrol edildi.

"Abart egzoz", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "yetersiz ehliyetle araç kullanmak", "makas atmak", "dur ikazına uymamak", "kaldırım üzerinde seyretmek", "araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak", "muayenesiz araç kullanmak" gibi kuralları ihlal eden 16 sürücüye işlem uygulandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'deki bazı parklarda uygulama yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik yapılan uygulamada 29 kişi sorgulandı.

Uygulama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

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