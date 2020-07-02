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Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de tefecilik yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandıran, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandıran ve bu yolla yaklaşık 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan T.T, D.T, K.T, İ.S. ve H.U'ya ait ev ve iş yerindeki aramada çok sayıda evrak ele geçirildi.
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