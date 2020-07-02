Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hikmet Yiğit (63) idaresindeki 55 NJ 203 plakalı traktör, Kuşlağan Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan M.V. ağır yaralandı.
M.V, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Haberler
- 11:52
- 11:46
- 11:42
- 11:43
- 11:24
Sıradaki Haber
Katmer dükkanından çıkıp eşinin taksisinde direksiyon sallıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz