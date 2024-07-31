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Güncel
AA 31.07.2024 09:27

Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanlar ve tarım bölgelerinde çıkabilecek yangınlara karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında ormanda ateş yaktığı tespit edilen 15 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, dron, dürbün ve teknik malzemelerle Eskişehir'in ormanlarında devriye gezerek yangın ve ateş yakmaya karşı tedbir çalışması gerçekleştirdi.

195 motorlu, 137 yaya devriye olmak üzere 332 jandarma personelinin katıldığı çalışmalarda piknik ve mesire alanları kontrol edildi.

Çalışmada orman içerisinde ateş yaktığı belirlenen 15 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

Yürütülen faaliyetlerde vatandaşların görebileceği noktalara orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin yer aldığı 300 adet bilgilendirici afiş asıldı.

Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin aralarında bulunduğu 6 binden fazla kişiye de kısa mesaj gönderilerek orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ulaştırıldı.

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Eskişehir Orman Yangını
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