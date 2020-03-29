Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yapılan kontrollerde vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Mesire yerlerinde orman muhafaza memurlarının devriye gezdiği belirtilen açıklamada, zaman zaman polis ve jandarmadan da alınan destekle kontrollerin sürdüğü duyuruldu.