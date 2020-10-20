İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda kompresörlü sigara sarma makinesi, 474 kilogram kaçak tütün, 69 bin 200 dal bandrolsüz makaron, 67 bin 500 dal sigara sarma kağıdı ile 14 bin dal sarılmış sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.