Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 785 paket sigara ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü B.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık
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