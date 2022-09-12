Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 7 milyon 15 bin dal makaron, 5 bin 800 dal sarılmış sigara, 43 kaçak nargile tütünü ile 30 parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.