Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı. Şüphelilere ait bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 7 milyon 15 bin dal makaron, 5 bin 800 dal sarılmış sigara, 43 kaçak nargile tütünü ile 30 parfüm ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 7 milyon 15 bin dal makaron, 5 bin 800 dal sarılmış sigara, 43 kaçak nargile tütünü ile 30 parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık Makaron
Son Haberler
- 21:14
- 21:03
- 20:58
- 21:08
- 20:51
Sıradaki Haber
Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine bir tır yardım gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz