Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, 19 yaşındaki H.P. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 20 yaşındaki H.N.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elektrik direğinin otomobilin üzerine devrildiği kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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