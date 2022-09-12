Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan yardım gönderildi
[Fotograf: AA]
Uşak Valiliği koordinesinde hazırlanan yardımları taşıyan tır ve kamyon, Pakistan'daki selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Sel felaketinden mağdur olanlar için Uşak Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesince destek verildi.
[Fotoğraf: AA]
Gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu koliler, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde birer tır ve kamyona yüklendi.
Daha sonra araçlar, sel bölgesine uğurlandı.
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