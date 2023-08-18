Eskişehir’de ekipler orman yangınları için 7/24 teyakkuzda

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, içerisinde Afyonkarahisar’ında bulunduğu toplamda 630 bin hektarlık ormanlık alanı gözetleyip yangınlara müdahele ediyor.

19 gözetleme kulesi ile sürekli kontrol edilen ormanlar, muhtemel olumsuzluklara karşı 250 kişilik personel ve müdürlüğün envanterinde bulunan 21 arasöz ekibi, 5 su tankeri, 6 dozer, 7 greyder ile müdahileyse hazır bir şekilde bekliyor.

Verilere göre 2023 yılının ilk 7 ayında 20 orman yangını meydana geldi. Bahse konu yangınlara zamanında müdahile eden ekipler kısa sürede daha büyük bilançolar oluşmadan alevleri kontrol altına aldı.

“Son dönemde hassasiyetimiz arttı”

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefliği Yangın Gözetleme Kulesi İşçisi Sedat Kıdak ise muhtemel olumsuzlukları nasıl ekiplere bildirdiğini anlattı.

19 kulede çalışan tüm arkadaşlarının aynı hassasiyetle çalıştığını bildiren Kıdak, “Burada yangın ve duman gözetliyoruz, 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Günlük rutinimiz sabahleyin saat 8:00’da başlıyor, o saatte çevrimlerimize başlıyoruz. Saat başı ‘durum normal’ Çevrimi veriyoruz ve dürbünümüzle etrafı gözetliyoruz. Herhangi bir şey olduğunda merkezde irtibata geçerek durumla ilgili rapor veriyoruz. Gerekli bilgileri vererek ilk müdahale araçlarımızı uyarıyoruz ve çıkış yapıyorlar. Yaklaşık 10 dakika içinde söylemiş olduğumuz noktalara ulaşıyorlar. Son dönemde hassasiyetimiz arttı, sıcak günlerde çevrimlerimiz yarım saate hatta bazen 15 dakikaya kadar indi. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz, ormanlık alanlarda ateş yapmamaları daha iyi olacaktır. Ormanlara gözümüz gibi bakıyoruz, kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

“Araçlarımızı kontrol ediyoruz eksiklerini gideriyoruz”

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Merkez Şefliği’nde görevli Ümit Işıkel, müdahale edilen yangınlardan ve günlük rutinlerinden şöyle bahsetti:

“Son iki senedir başka illerdeyiz, geçen sene Çanakkale’deydik, bu sene de arkadaşlarımızın bir kısmı Muğla bölge müdürüne bağlı Aydın’da yer alıyor. 2021 yılında Akdeniz’de yangınlar vardı, o zaman Mersin’e gitmiştik, rüzgârlı bir hava vardı, akşam rüzgârın ters dönmesiyle ateşin arasında kaldık. Oradan çıkarken kolum yandı, onu da pansumanla tedavi edip, görevimize devam ettik. Sabah yedi gibi kalkıp, önce bir kahvaltı daha sonra spor gibi günlük aktivitelerimizi yapıyoruz. Ardından araçlarımızı kontrol ediyoruz eksiklerini gideriyoruz. Bizim yangın gözetleme kulelerimiz var ve vatandaşlar sağ olsunlar bir durum olduğunda 112’ye bildiriyorlar, böylece yangından haberdar olabiliyoruz. Genellikle 112 acil çağrıdan ya da Yangın Hareket Merkezi’nden ihbarlar geliyor, biz de müdahale ediyoruz. İhbar gelir gelmez yola çıkıyoruz.”