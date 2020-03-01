Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de durdurulan araçta ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkmenmecidiye Mahallesi yakınında A.A. ile N.K'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca ile bu silahlara ait beşer şarjör ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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