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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Sait Koç yönetimindeki 06 HA 4583 plakalı otomobille Halil Kaya idaresindeki 35 UN 856 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Fatma (34) ve Battal Gümüş (7) ile Gülcan Koç (40) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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