Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın temsilcileri toplandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası Cumhur İttifakı temsilcileri Anadolu Üniversitesi Konukevi'nde değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, 28. Dönem'de Eskişehir'i AK Parti Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı ve BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan yer aldı.

Genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi için atılacak adımlar da konuşuldu.