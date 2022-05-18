Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de cam silerken düşerek ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi.
Cam silerken düşüp yaşamını yitiren Zeynep Kırlı'nın (25) cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Fatih Mahallesi'ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camisi'ne getirildi.
Cenaze, Kırlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojileri Bölümünden mezun olan Kırlı'nın, üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.
Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'ta dün akşam bir apartmanın 3. katındaki evlerinde temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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