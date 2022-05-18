Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de gömülü bulunan köpek ölülerine ilişkin soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına yönelik soruşturma başlattı.
Melen Deresi kenarındaki Dereboyu'nda köpeklerin öldürülüp daha sonra gömüldüğü bilgisine ulaşan hayvanseverler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme ekipleri, savcılık izniyle bölgede kazı çalışması başlattı. Kepçeyle farklı alanlarda yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulundu.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazı alanları yapılan incelemenin ardından kapatıldı.
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