Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.
İshakpaşa İlkokulunda okuyan çocuklarını almaya gelen E.E. (43) ve D.Ö'nün (40) üzerlerine, kökünden kopan incir ağacı devrildi.
Yaralanan 2 kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.E. ile D.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ağacın altında kalan motosiklet ile otomobilde hasar meydana geldi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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