Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan kentte zaman zaman rüzgar da etkili oluyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yağışın kent genelinde gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.