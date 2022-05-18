Efeler ilçesindeki Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şölende 1150 öğrenci ve 76 öğretmen Gençlik Marşı ve İleri Marşı'nı seslendirdi.

Okul Müdürü Yücel Gökçaynır, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından bir arada etkinlik yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gökçayır, şöyle konuştu:

"Müzik, resim ve edebiyat öğretmenlerimizle özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili gençliğimizin iki yıldan beri hasret kaldığı coşkuyu vermek üzere güzel bir çalışma yaptık. Marş ile başladık. Öğretmenlerimiz aynı zamanda yöresel Aydın zeybeğini oynayarak öğrencilere rol model oldular. Öğrencilerimiz dans gösterileriyle günün anlam ve önemini gençlere layığı ile yaşatmaya çalıştılar."

Okulun öğretmenleri tarafından zeybek gösterisi de sunulan etkinlikte, öğrenciler tarafından oluşturulan müzik grubu da şarkı söyledi ve şiirler okudu.