Vali Baruş'u valilik önünde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, kaymakamlar, kurum müdürleri karşıladı.

Baruş, gül şehrinde güllerle karışlanmanın ve gül insanlarla muhatap olmanın kendisi için büyük bir heyecan olduğunu söyledi.

Malatya'dan sonra Isparta'da görev yapmasının kendisi için büyük onur olduğunu belirten Baruş, "Bunu bahşeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Her gün yeni bir başlangıç, her yeni görev bir umut." dedi.

Baruş, görevini dürüstlükten ödün vermeden sürdüreceğini vurgulayarak, "Buradan aynı karşılandığım gibi güllerle uğurlanmak istiyorum. Kamu görevlilerinin temel amacı insanımıza hizmet. Bu görevlerde bulunmamızın hikmeti budur. Devlet vatandaş birliğini sağlamak en temel hedeflerimizden biri olacaktır. Güller şehrinin insanlarının yüzünü daima güldürmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma prensibinin disiplin ve fedakarlığa dayalı olacağını bildiren Baruş, şöyle devam etti:

"Kamu görevinde bulunan arkadaşlarımızdan her zaman ciddiyet bekleyeceğim. Vatandaşımızın gönlünü kazanmalarını her zaman kendilerine nasihat edeceğim. İstişare, danışma, fikir alma çok önemli bunun için. Isparta'daki toplumun tüm kesimleriyle birlikte vatandaşımızla daima birlikte olarak el ele kentin daha ileriye gitmesi için çaba sarf edeceğim."