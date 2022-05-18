Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
S.D. idaresindeki 34 ETS 831 plakalı kitap yüklü tır, Balıkesir-Bursa kara yolu Şamlı kavşağı yakınında devrildi.
Kaza yerine giden itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki kitapların bir bölümü yol kenarına saçıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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