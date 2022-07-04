Eskişehir'de alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Ahmet A. (26) ile tanımadığı 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Ahmet A. bıçakla yaralandı.

Ahmet A. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.