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Güncel
AA 11.09.2023 12:08

Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de kavga sırasında arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Irak uyruklu Muhammet G'yi (24) sırtından bıçakla yaralayıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ali Nihat A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Ali Nihat A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Hacıseyit Mahallesi Doğatepe Sokağı'nda bir evde Irak uyruklu iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen tartışmada Ali Nihat A. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Muhammet G. (24) sırtından ağır yaralanmıştı. Muhammet G. 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı Ali Nihat A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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