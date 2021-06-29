Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün bulundukları adresleri belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüleri yakaladı.
Gözaltına alınan 8 hükümlü, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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