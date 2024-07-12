Az Bulutlu 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.07.2024 09:32

Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de çarpışan 2 otomobil ile kazanın etkisiyle yola savrulan direğe çarpan başka bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Fevziçakmak Mahallesi'nde, Osman Furkan H. idaresindeki otomobil ile Berkan Ü. yönetimindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre yarışırken çarpıştı.

Refüjdeki ağaca ve direğe çarpıp devrilen otomobildeki sürücü Berkan Ü. ile Mustafa Ş. yaralandı.

Bu sırada yolda seyir halindeki Emirhan Ç. idaresindeki otomobil de yola savrulan direğe çarptı.

Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Eskişehir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'de duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Bakan Tunç: FETÖ elebaşı için 27 suçtan 7 iade talebimiz oldu
12:33
Başkent'te çeşitli suçlardan aranan 830 kişi yakalandı
12:33
Adıyaman'daki depremzedelerin yarısı sene sonuna kadar evine kavuşacak
12:24
Son kullanma tarihi geçmiş 12 bin ürün imha edildi
12:12
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
11:57
Balıkesir'de zehir tacirlerine operasyon: 46 gözaltı
İsrail, Gazze'nin Tel El Hava bölgesinden büyük bir yıkım bırakarak çekildi
İsrail, Gazze'nin Tel El Hava bölgesinden büyük bir yıkım bırakarak çekildi
FOTO FOKUS
İstanbul'daki davalarda darbecilere ceza yağdı
İstanbul'daki davalarda darbecilere ceza yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ