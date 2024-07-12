Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Fevziçakmak Mahallesi'nde, Osman Furkan H. idaresindeki otomobil ile Berkan Ü. yönetimindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre yarışırken çarpıştı.
Refüjdeki ağaca ve direğe çarpıp devrilen otomobildeki sürücü Berkan Ü. ile Mustafa Ş. yaralandı.
Bu sırada yolda seyir halindeki Emirhan Ç. idaresindeki otomobil de yola savrulan direğe çarptı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.