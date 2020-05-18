Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de 3 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ev karantinaya alındı.
Eskişehir'de Ihlamurkent Mahallesi Süha Sokağı'nda bir evde yaşayan 3 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastanede tedavilerine başlanan hastaların yanı sıra yakınlarından 16 kişinin yaşadığı 3 evin karantinaya alınmasına karar verdi.
Karar üzerine ekipler, evlerde yaşayanlara bilgi vererek karantina uygulamasını başlattı.
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