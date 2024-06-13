Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyip istemediğini soran, onları kredi çekme işleminde yardımcı olacaklarını belirtip yönlendiren, vatandaşların telefonuna gelen doğrulama kodunu öğrenerek internet bankacılığına girip çektikleri kredi ya da nakit avansları kendi hesaplarına aktaran ve sonrasında mağdurları engellediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir, İstanbul, Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde aynı yöntemle 70 farklı olay gerçekleştirildiğini ve vatandaşların yaklaşık 5 milyon lira zarara uğradığını belirledi.

Ekiplerce 6 ilde belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 48 banka kartı, 13 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 2 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 çeyrek altın bilezik ve 2 tam altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.