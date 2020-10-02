Sultaniye Mahallesinde sokağa park edilmiş araçların lastikleri, gece saatlerinde şüpheli ya da şüphelilerce bıçaklandı.

Sabah işe gitmek için aracına giden mahalleli, lastiklerin inik olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Daha sonra lastikleri inceleyen mahalle sakinleri, lastiklerin bıçaklandığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta incelemede bulundu.

Mağdur mahalle sakinleri, çağırdıkları lastikçi yardımıyla araçlarını onardı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor.