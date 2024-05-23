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Güncel
AA 23.05.2024 11:47

Erzurum'un Pasinler Ovası'nda mor patates üretilmeye başlandı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) tarafından yapılan çalışmada, deneme sürecinde verim alınan mor patatesin, Pasinler Ovası'nda üretimine başlandı.

Erzurum'un Pasinler Ovası'nda mor patates üretilmeye başlandı

ETB'den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan deneme ekiminde toprakla uyumu araştırılan ve verim alınan mor patatesin üretimi için çalışma yürütüldü.

İlk olarak 7 dönüme ekilen mor patates, gelecek günlerde şehrin farklı noktalarına da toprakla buluşturulup üretimi yaygınlaştırılacak.

ETB Başkanı Hakan Oral, ekimi gerçekleştirilen mor patatesin, Erzurum başta olmak üzere bölgede de yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Katma değeri yüksek tarım ürünleri ile alakalı çalışma yaparken mor patatesi denediklerini anlatan Oral, şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek bir ürün olarak mor patatesin ilk ekimini bugün yapıyoruz. İnşallah hasat döneminde de burada bir organizasyonla beraber çiftçilerimize tamamen bu ürünü tanıtmış olacağız. Tabii hayalimiz, hedeflerimizi daha uzun, daha büyük ama önemli olan çiftçinin emeğinin biraz daha fazla hale getirilmesi. Bu ürünün Türkiye piyasasında fiyatı, normal patatesin üç katı, dört katı. Dolayısıyla aynı emekle, aynı işçilikle, aynı mazotla üç kat daha fazla katma değer elde edeceğimiz bir ürünü Pasinler’e Pasinler Ovası'na kazandırdığımız için de tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Erzurum Pasinler Ovası'ndaki mor patates ekim programına, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu, İlçe Tarım Müdürü Hamza Moroğlu, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu ile çiftçi ve üreticiler de katıldı.

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