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Güncel
AA 23.05.2024 11:16

Depremde hasar alan kitaplardan kütüphane oluşturulacak

6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şehir Müzesi, yapılan restorasyon sonrası Hatay Müze Kent Kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Depremde hasar alan kitaplardan kütüphane oluşturulacak
[Fotograf: AA]

Depremde hasar gören Hatay Şehir Müzesi'nin restorasyonu sonrası hizmet verecek Hatay Müze Kent Kütüphanesi'nin, gelecek ay ziyaretçilerini ağırlaması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hatay Valiliğinin yaptığı değerlendirmede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin kütüphaneye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Depremde hasar alan kitaplardan kütüphane oluşturulacak

Hatay Müze Kent Kütüphanesi adıyla hizmet verecek binada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip kütüphanede süreli yayınlar bölümü, okuma ve araştırma salonları ile kafeterya bulunacak. Kültürel ve sosyal yaşamı hareketlendirmesi hedeflenen kütüphanenin, haziranda kapılarını açması bekleniyor.

Oturum kapasitesi 280 kişilik

Vali Mustafa Masatlı, kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğini korumanın en önemli yollarından birinin kütüphaneler olduğunu söyledi.

Sosyokültürel hayata katkı sunan kütüphanelerin yeniden inşası ve sayılarının artırılması için çalışma yaptıklarını anlatan Masatlı, Hatay Müze Kent Kütüphanesi'nin hizmete girdiğinde cazibe alanı oluşturacağını vurguladı.

Depremde hasar alan kitaplardan kütüphane oluşturulacak

Yapıda gelinen son durumu değerlendiren Masatlı, "Hız kesmeden devam eden çalışmalarla kütüphanenin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Tefrişi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Kütüphanemizin inşallah haziranın başında açılışını gerçekleştireceğimizi müjdelemek isterim" diye konuştu.

Masatlı, projedeki oturum kapasitesinin 280 kişilik olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kütüphanemizin kitap sayısı yaklaşık 65 binin üzerinde olacak. Burası okuyan, araştıran, ilmin izini süren yerli ve yabancı herkese açılacak. Devletimizin tüm gücüyle yeniden ve hızla inşa ettiği kadim şehrimizin imajını ileri boyutlara taşıyacak kütüphanemiz, güçlü çekim merkezlerinden biri olacak."

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