Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.03.2024 13:58

Erzurum'da Yayla Geçidi'nde ulaşım kar ve tipi dolayısıyla güçlükle sağlanıyor

Erzurum ile Oltu ilçesi arasındaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum'da Yayla Geçidi'nde ulaşım kar ve tipi dolayısıyla güçlükle sağlanıyor

Kentte, gece başlayan ve sabah etkisini artıran kar, yüksek kesimlerde yoğunluk gösteriyor.

Erzurum-Oltu kara yolundaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi bölgesinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor.

Ulaşımın güçlükle yaşandığı yüksek rakımlı yolda, çok sayıda araç yolda kaldı.

Sürücülerin zorlandığı ve araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştığı yolda, bazı tırlar yol kenarına park etti.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışması sürdürüyor.

Çeşitli programlara katılmak üzere Oltu'ya giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in içinde bulunduğu konvoy, güçlükle ilerleyerek ilçeye vardı.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
14:22
Çekya, "Rusya nedeniyle" Slovakya ile yapacağı hükümetler arası istişareleri iptal etti
14:20
Bu hafta 10 film vizyona girecek
14:15
Haiti'de çete elebaşından "soykırım ve iç savaş" tehdidi
14:21
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
14:12
Belçikalı bakanlar İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrılarına katıldı
Almanya'da makinistlerin grevi
Almanya'da makinistlerin grevi
FOTO FOKUS
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ