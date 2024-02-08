Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını engellemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri G.T. (26) ve G.P'nin (31) üzerinde arama yaptı.

Ekipler, aramada 226,53 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımına yarayan malzemeler ele geçirdi, şüphelileri gözaltına aldı.

Kontrollerde, "Uyuşturucu satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma" suçundan arandığı belirlenen firari hükümlü G.T. cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.